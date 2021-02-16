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سيارات

مصر تتقدم 4 مراكز في قائمة السيارات الأكثر مبيعا عالميا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:04 ص
سيارات
سيارات
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كريم عاطف

تعرضت معظم أسواق السيارات حول العالم الى هبوط حاد في نسب مبيعاتها لمختلف فئات السيارات ، بسبب جائحة فيروس كورونا ، وانتشاره في جميع دول العالم، ولكن العديد من الدول أجرت- خلال الفترة الماضية- معايشة مع ذلك الوباء العالمي الجديد الذى من الممكن ان يستمر لفترات أطول من ذلك ، لانعاش اقتصادها ، والعمل على بدء عودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى .

وبعد فترة قليلة من هذا التعايش صدرت العديد من الاحصائيات والتقرير التي تؤكد تحقيق بعض الدول لنمو في نسب مبيعاتها من السيارات مثل مصر التي اصبح رقم 29 على العالم في مبيعات السيارات .

وقالت احدى الاحصائيات ان دولة مصر حققت نموا في المبيعات خلال عام 2020 بواقع 32%، وهذا الامر الذى جعلها في  قائمة أكثر الدول مبيعات للسيارات في العالم .

وكانت مصر في السابق بالمركز 33 على مستوى العالم حيث تقدمت بواقع 4 مراكز في القائمة العالمية ، حيث انها قد باعت من السيارات الملاكي قرابة 168 ألف سيارة في العام الماضي 2020 .

وهذا الرقم يعتبر بزيادة تقترب من 41 ألف سيارة تقريبًا ، وجاءت حسب التقارير حصة مصر من مبيعات السيارات الملاكي في العالم بواقع 0.2% .

وبذلك جاء ترتيب مبيعات السيارات في العالم من الملاكي على النحو التالي ، دولة الصين متصدرة هذه القائمة بواقع 20 مليون سيارة .

وتأتى الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثاني بواقع  14 مليون سيارة تقريبًا ، ثم اليابان بواقع 3.8 ملايين سيارة، وتليها  ألمانيا 3 ملايين سيارة تقريبًا .

اما في المركز الخامس فجاءت الهند بواقع 2.3 مليون سيارة ، ثم فرنسا بـ 1.7 مليون سيارة ، و بريطانيا 1.6 مليون سيارة ، و كوريا الجنوبية 1.6 مليون سيارة ، و البرازيل 1.6 مليون سيارة ، وفى نهاية قائمة العشرة الكبار جاءت روسيا بـ 1.4 مليون سيارة .

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