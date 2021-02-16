تويوتا وسوبارو تسجلان 12 براءة اختراع لسيارات كهربائية جديدة

أعلنت شركة تويوتا رسميا تسجيل 12 طرازا كهربائيا لدى مكاتب براءات الاختراع الأمريكية والأوروبية خلال سبتمبر 2020.

وأوضحت شركة تويوتا ان الطرازات المسجلة هي: "Toyota BZ" و "Toyota BZ1" "Toyota BZ1X" و "Toyota BZ2" و Toyota BZ2X "و" Toyota BZ3 "و" Toyota BZ3X "و Toyota BZ4" و" Toyota BZ4X " و "Toyota BZ5" و "تويوتا BZ5X" و " BZ4X Concept" .

وسبق أن اتجهت شركة تويوتا لإطلاق 10 موديلات كهربائية بحلول عام 2025، 6 منها للسوق العالمية، بالإضافة إلى طرازين كهربائيين وPHEV جديد للولايات المتحدة في عام 2021 .

كما تعاونت شركة تويوتا مع "سوبارو" ببناء منصة e-TNGA الجديدة للسيارات الكهربائية ، وهي بنية كهربائية معيارية تتيح الدفع الأمامي والخلفي والدفع الرباعي.

وتأتى منصة e-TNGA الجديدة للسيارات الكهربائية بتثبيت المحركات الكهربائية على كلا المحورين أو واحد فقط من المحورين، بالإضافة إلى BZ3 كسيارة RAV4 كهربائية، بالإضافة الى سيارة SUV كروس أوفر و طراز مدمج سيدان ، وشاحنة صغيرة وسيارة دفع رباعي كبيرة ، سيتم اطلاقهم في عام 2025.

كما ظهرت العديد من صور Toyota BZ3 بمكتب براءات الاختراع بتصميم جديد تماما تظهر به المصابيح الأمامية LED تشبه الشق أو الخط النحيل ، وغطاء المحرك الأمامي قصير، و الزجاج الأمامي الطويل مسطح .