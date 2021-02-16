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سيارات

تويوتا وسوبارو تسجلان 12 براءة اختراع لسيارات كهربائية جديدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:01 ص
براءة اختراع
براءة اختراع
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كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا رسميا تسجيل 12 طرازا كهربائيا لدى مكاتب براءات الاختراع الأمريكية والأوروبية خلال سبتمبر 2020.

وأوضحت شركة تويوتا ان الطرازات المسجلة هي: "Toyota BZ" و "Toyota BZ1" "Toyota BZ1X" و "Toyota BZ2" و Toyota BZ2X "و" Toyota BZ3 "و" Toyota BZ3XToyota BZ4" و" Toyota BZ4X " و "Toyota BZ5" و "تويوتا BZ5X" و " BZ4X Concept" .

وسبق أن اتجهت شركة تويوتا لإطلاق 10 موديلات كهربائية بحلول عام 2025، 6 منها للسوق العالمية، بالإضافة إلى طرازين كهربائيين وPHEV جديد للولايات المتحدة في عام 2021 .

كما تعاونت شركة تويوتا مع "سوبارو" ببناء منصة e-TNGA الجديدة للسيارات الكهربائية ، وهي بنية كهربائية معيارية تتيح الدفع الأمامي والخلفي والدفع الرباعي.

وتأتى منصة e-TNGA الجديدة للسيارات الكهربائية بتثبيت المحركات الكهربائية على كلا المحورين أو واحد فقط من المحورين، بالإضافة إلى BZ3 كسيارة RAV4 كهربائية، بالإضافة الى سيارة SUV كروس أوفر و طراز مدمج سيدان ، وشاحنة صغيرة وسيارة دفع رباعي كبيرة ، سيتم اطلاقهم في عام 2025.

كما ظهرت العديد من صور Toyota BZ3 بمكتب براءات الاختراع بتصميم جديد تماما تظهر به  المصابيح الأمامية LED تشبه الشق أو الخط النحيل  ، وغطاء المحرك الأمامي قصير، و الزجاج الأمامي الطويل مسطح .

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