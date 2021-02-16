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حوادث

مصرع طالب إثر انقلابه بدراجته البخارية على جانب الطريق بسوهاج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي طالب مصرعه إثر انقلابه بدراجته البخارية على جانب الطريق بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "مروان السيد"، ١٤ عامًا، طالب، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "السيد. م"، ٤٥ عامًا، مأذون شرعي، قرر أنه أثناء قيادة نجله المذكور، دراجته البخارية على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها، وإصابته بنزيف بالمخ ما أدى إلى وفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


أُصيب 9 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربية ملاكي، بحري كوبري الجلايلة بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على الطريق بحري كوبري الجلايلة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "احمد حارس، ويقيم قرية الكشح، وجومانا عصام، وتُقيم بذات القرية، وأيه رفعت، وتقيم أولاد يحيى قبلي، ومعتصم رفعت، ويقيم بذات الناحية، وأسماء سمير، وتقيم مركز دشنا بمحافظة قنا، وعمر ناجح، ويقيم بذات المحافظة، وتفاحة أبوبكر، وتُقيم بذات الناحية، وياسر فوزي، ويقيم بذات الناحية"، مُصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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