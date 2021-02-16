الأرصاد الكويتية: طقس مائل للحرارة مع فرص للغبار

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس مائل للحرارة نهار اليوم الثلاثاء، وغائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.





وأوضحت الأرصاد الكويتية وفقا لصحيفة الأنباء، سيكون الطقس ليلا مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار.



