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أخبار العالم

الأرصاد الكويتية: طقس مائل للحرارة مع فرص للغبار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:39 ص
الأرصاد الكويتية
الأرصاد الكويتية
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أمينة الدسوقي
توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس مائل للحرارة نهار اليوم الثلاثاء، وغائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأوضحت الأرصاد الكويتية وفقا لصحيفة الأنباء، سيكون الطقس ليلا مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار.

وأكدت الأرصاد الجوية الكويتية أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة 32 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 12 درجة مئوية.
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