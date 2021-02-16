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الصحة: أجرينا 235 ألف عملية من قوائم الانتظار خلال جائحة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:22 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كل دول العالم أوقفت الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا، بينما مصر قامت بعمل 235 ألف عملية من قوائم الانتظار خلال جائحة كورونا، وتم العمل وجهزنا محافظات للعمل وبدأت منظومة التأمين الصحي في العديد من المحافظات منها الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.



وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية، أنه تم إطلاق مبادرة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى للعمل على تقليل الوفيات فى مصر.

 
وأكدت أن الوزارة تصدت لجائحة كورونا وعملت على التسطيح لمنحنى الإصابات بفيروس كورونا من خلال الحرص على تسجيل أقل أعداد يومية وأقل وفيات يومية على أمل أن يظهر لقاح أو تطور بروتوكولات العلاج أو يحدث تحور للفيروس ويضعف.
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