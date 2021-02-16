غيوم وطقس بارد بالمنيا.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

تشهد محافظة المنيا غيوم للشمس وتكاثر السحب مع حالة من الطقس البارد على كل الأحياء ورياح خفيفة.





وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





اقرأ المزيد:









وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.





كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وفي سياق متصل تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بقرية جريس بمركز أبو قرقاص ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تضم 25 قرية تم إنهاء المشاريع بنسبة 100% في 6 قرى، وجار العمل في تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة بـ 19 قرية.





أكد المحافظ إنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة، العدوة، "بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





وتفقد المحافظ خلال جولته بالقرية أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصلا ومشروعا إنشاء صرف صحي جريس، ومشروع مد وتدعيم وتغيير أقطار شبكات المياه بالقرية.





أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.





وأجرى المحافظ خلال تفقده للمشاريع الجاري تنفيذها، جلسة حوارية مع أهالي قرية جريس، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القرى المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.