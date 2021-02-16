قالوا لـ صدى البلد.. تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا.. وكريم كوجاك: برنامج الصدمة الأقرب إلى قلبي

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









أثار فيلم "السرب" ضجة كبيرة منذ عرض البرومو الخاص بالفيلم أمس وحتى هذه اللحظة حيث تصدر اسم الفيلم تريند جوجل بعد كشف بعض التفاصيل الخاصة به من جانب النجوم المشاركين فى العمل والذى يعد ملحمة وطنية جديدة تكشف خبايا الإرهاب وتمجد الجيش المصرى وخاصة القوات الجوية التى عزفت ملحمة وطنية بعد إبادة معسكرات الإرهابيين واقتحام تنظيم داعش فى ليبيا بعد واقعة ذبح 21 مصريا قبطيا فى درنة.





وكشف المخرج أحمد نادر جلال بعض التفاصيل الخاصة بالفيلم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" قائلا: هذا العمل يعد ملحمة وطنية وشرفا لأى ممثل أو أى فرد فيه أن يشارك فى هذا العمل الذى يكشف حقيقة وزيف الجماعات المتطرفة وكيف يستندون إلى الدين من أجل تحقيق أهدافهم.





وقال: إن العمل يمجد الجندى المصرى والأبطال الحقيقيين الذين لا يخشون أحدا فى سبيل الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهابيين الذين ينالون من هذا البلد.





وأوضح جلال أن الفيلم مازال فى مرحلة التصوير حيث يتم حاليا بناء الديكورات ومن المتوقع استكمال التصوير بعد رمضان خاصة أن هناك عددا من الفنانين المشغولين فى تصوير أعمالهم التى تعرض فى رمضان المقبل.





وأشار جلال إلى أن العمل يتم تصويره فى عدد من الدول حيث من المقرر أن يستكمل التصوير فى دولة عربية إلى جانب دولة أوروبية ومصر.













كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.





وقال المصدر لـ "صدى البلد" إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر.





وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مضيفا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لـ إجراء العملية الثانية.













قال الإعلامي كريم كوجاك، إن برنامج " الصدمة " من أقرب البرامج الي قلبه؛ نتيجة أنه شعر بالجمهور؛ لأن تصويره كان يعتمد علي المواقف المباشرة .





وأضاف: الجمهور المصري يمتلك الشجاعة، وهذا ظهر من خلال أدائهم وتصرفاتهم مع الحالات التي تُعرض، فهذا البرنامج الأقرب الي قلبي .





يذكر أن برنامج «الصدمة» برنامج تليفزيون من فئة "الكاميرا الخفية" يرصد رد فعل الأشخاص حول المواقف الأخلاقية المختلفة.













كشف الفنان عمرو وهبة، اقتراب انتهاء عرض مسلسله الجديد "في بيتنا روبرت"، مشيرا إلى أن الحلقة الأخيرة ستعرض الأسبوع المقبل.





وتدور أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" حول شاب يُدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.









مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.



