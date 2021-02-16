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فن

شاهد.. شذى حسون تثير الجدل بارتداء الحجاب أثناء زيارتها إلى العراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:22 م
شذى حسون
شذى حسون
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة شذى حسون حالة من الجدل الواسع فور نشرها صورة وهى ترتدى عباءة ومحجبة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك أثناء زيارتها الى بلدها العراق بعد فترة طويلة من الغياب. 

وعلقت شذى على الصورة قائلة: "ولو بعد حين .. بالعراق". 

وتلقت شذى العديد من التعليقات حول زيارتها إلى العراق وارتدائها العباءة والحجاب حيث علق بعض المتابعين على حسابها: زيارة مقبولة وآخر يقول: شكلك أفضل بالحجاب. 

يذكر أن آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب. 

وطرحت أيضًا أغنية أخرى قبل هذا الكليب، حملت اسم "أحسك أمي"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.
 
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