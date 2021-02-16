وزيرة الصحة: أكاديمية ومقر رئيسي للإسعاف و زيادة سيارات الخدمة

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إنه تم تزويد 203 سيارة إسعاف وتطوير 204 أخري من السيارات النمطية، كما تم تزويد سيارات الإسعاف بالمركز الرئيسي في القاهرة، ويوجد العديد من انشاءات الإسعاف بالقاهرة والأقصر وأسوان، منوهة إلى أنه يتم تدشين اكاديمية والمقر الرئيسي للإسعاف خلال أسابيع قليلة، وبالتالى تم تزويد نقاط الإسعاف.





وأضافت" وزيرة الصحة"، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبى بالإسماعيلية، أنه توجد بعض العنابر فى العديد من مستشفيات التى تم بناؤها من أكثر 100 عام، لم تمتد اليها عمليات التطوير، معقبة "طورنا أكثر من 34 مستشفى حميات وصدر بنصف مليار جنيه تقريبا"، حيث أن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الرئيسي فى فرز حالات كورونا.



