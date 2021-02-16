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توك شو

وزيرة الصحة: أكاديمية ومقر رئيسي للإسعاف و زيادة سيارات الخدمة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:47 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ياسمين القصاص
قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إنه تم تزويد 203 سيارة إسعاف وتطوير 204 أخري من السيارات النمطية، كما  تم تزويد سيارات الإسعاف بالمركز الرئيسي في القاهرة، ويوجد العديد من انشاءات الإسعاف بالقاهرة والأقصر وأسوان، منوهة إلى أنه يتم تدشين اكاديمية والمقر الرئيسي للإسعاف خلال أسابيع قليلة، وبالتالى تم تزويد نقاط الإسعاف.

وأضافت" وزيرة الصحة"، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبى بالإسماعيلية، أنه  توجد بعض العنابر فى العديد من مستشفيات التى تم بناؤها من أكثر 100 عام، لم تمتد اليها عمليات التطوير، معقبة "طورنا أكثر من 34 مستشفى حميات وصدر بنصف مليار جنيه تقريبا"، حيث أن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الرئيسي فى فرز حالات كورونا.

وتابعت أن مبادرات الأمراض غير السارية لها تأـثير على الاقتصاد المصري، حيث تم القيام بدراسة مع البنك الدولى ووجد أنها ستقوم بزيادة الناتج المحلى بـ 35%، كما أنها ستوفر على الدولة 3 مليار جنيه جنيه سنويا.
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