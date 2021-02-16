سلوى عثمان تكشف عن أصعب المشاهد فى مسلسل لؤلؤ .. فيديو

عبرت الفنانة سلوى عثمان، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور تجاه دورها في مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر والفنانة نرمين الفقي"





وأضافت سلوى عثمان ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء:"بحاول أكون حقيقية عشان الناس تصدق وأنا بعمل دور الأم إكرام في مسلسل لؤلؤ، وشعور الأم بيكون عالي بأولادها، وكواليس المسلسل كانت جميلة، كأننا أسرة واحدة، وكنت حاسة مي بنتي، ".





وأشارت سلوى عثمان، إلى أن مشهد لقائها بابنتها بعد غياب 20 سنة كان من أصعب المشاهد التي نفذتها في المسلسل، لاحتوائه على مجموعة من المشاعر، من بينها فرحتها بنجاح ابنتها واشتياقها لها بعد سنوات طويلة من الغياب.



