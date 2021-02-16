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تعليم

27 فبراير.. جامعة كفر الشيخ تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:31 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
وجه الدكتورعبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، عمداء الكليات، بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 م لتبدأ 27 فبراير الحالي، وأيضا بدء الدراسة في الكليات التي ليس بها أعمال امتحانات ومتابعة التجهيزات المطلوبة، وتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقًا لخطة الجامعة لضمان سلامة جميع المشاركين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ  حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة على تخريج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبله، لافتًا إلى أن تأجيل موعد الامتحانات يأتي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعًا، بناءً على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات في كلياتهم وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.
27 فبراير.. جامعة كفر الشيخ تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول
27 فبراير.. جامعة كفر الشيخ تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول
27 فبراير.. جامعة كفر الشيخ تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول
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