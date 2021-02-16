يعد الليمون والعسل مرطب طبيعي ويساعد على تلطيف البشرة والحفاظ عليها رطبة، كما يمنع الجلد من التجاعيد ويحافظ على توازن درجة الحموضة في الجلد، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساعد في علاج فرط تصبغ الدم.
- الليمون والعسل للوجه
مكونات ماسك ازالة الاسمرار حول الفم:
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة عسل
طريقة عمل ماسك إزالة الاسمرار حول الفم:
أضيفي عصير ليمون طازج وعسل وقلبى كل المكونات جيدا.
ضعي هذا حول فمك حيث لديك بشرة داكنة.
انتظري لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسلى الوجه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.
كررى هذا مرة واحدة في الأسبوع لبضعة أسابيع.
تبحث الفتيات عن كل ما هو مفيد وطبيعى لبشرتهن بعيدًا عن المستحضرات المضرة، ومن المعروف أن الليمون يعمل على تبييض البشرة، لما يحتويه من عناصر تساعد فى إزالة خلايا الجلد الميتة، ويساعد على إكساب البشرة لونًا فاتحًا.
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ماسك العسل والليمون لتفتيح البشرة
لذا تقدم زينة النجار، خبيرة التجميل، لقارئات "صدى البلد" ماسك الليمون لتفتيح البشرة:
المكونات:
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
4 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة لبن
ملعقة كبيرة عسل
ملعقة كبيرة ماء
الطريقة:
اخلطى المكونات جيدا مع بعض، ثم ضعى الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم بعد ذلك اغسلى وجهك بالماء البارد ثم استخدمي المرطب الخاص بك لترطيب البشرة بشكل مناسب.
وفي هذا الإطار يقدم "صدى البلد" لكِ طرق تحضير الماسكات لتنقية وتبييض الوجه للحصول على بشرة نقية مثل بشرة الأطفال.
الطريقة:
احتفظى بقشر عصير البرتقال أو الليمون وقطعيه قطعا صغيرة واغليه في قليل من الماء بحيث ينتج محلولا مركزا واتركيه يبرد وضعيه في زجاجة محكمة، ثم استخدميه كل يوم بواسطة قطنة لتنظيف البشرة وسوف تحصلين على بشرة ناعمة صافية طول العمر، المهم أن تستمرى فى عمل هذه الوصفة.
ماسك إزالة المسام الواسعة
يستخدم النشا لعلاج حبوب الوجه والمسام الواسعة وحروق الشمس، وأيضا يعد منظفا جيدا للبشرة.
المكونات: ملعقة كبيرة كبيرة نشا + قليل من الماء الدافئ + قليل من زيت الزيتون.
الاستخدام : تدهن البشرة أولا بزيت الزيتون ثم يخلط النشا بالماء لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ، وبالإمكان الاستغناء عن زيت الزيتون إذا لم يكن متوفرا لديك.
طريقة عمل ماسك الزبادي والخيار للتبييض والتنعيم:
المكونات: ملعقتا زبادي - خيارة متوسطة الحجم.
الطريقة: يقشر الخيار ويهرس ويخلط مع الزبادي ويدهن به الوجه ثم يشطف بعد 20 دقيقة بالماء الدافئ ثم البارد.
فوائد ماسك البيض والعسل للبشرة :
البيض.. يشد الوجه
الليمون.. يفتح البشرة
العسل.. يصفي البشرة
طريقة عمل ماسك العسل والبيض:
بيضة - عصير نصف ليمونة - ملعقتا عسل - 3 ملاعق زيتون.
الطريقة: تخلط هذه المقادير وتوضع على الوجه لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تجف ويغسل الوجه بماء دافئ ثم بماء يميل للبرودة، ويمكن وضع الكريم بعده للوجه الجاف.