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محدش هيدفع فلوس.. وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا للمواطنين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:16 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تزويد 203 سيارات إسعاف وتطوير 204 أخرى من السيارات النمطية، كما أنه تم تزويد سيارات الإسعاف بالمركز الرئيسي في القاهرة.


وأضافت "زايد"، أنه جار تدشين أكاديمية ومقر رئيسي للإسعاف خلال الأسابيع القليلة الُمقبلة، والعمل على تزويد نقاط الإسعاف، موضحة أن المنظومة الجديدة تلغي إنفاق المواطن من جيبه،  كما سيتم تسخير كل العقبات من أجل العمل على مجانية منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة على تفعيل المراقبة في المحافظات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبى بالإسماعيلية، أنه تم تواجد بعض العنابر فى العديد من مستشفيات التى تم بناؤها من أكثر 100 عام، بالرغم من عدم تواجد تلك العنابر ولكنها تواجدت في تلك المستشفيات، معقبة: "طورنا أكثر من 34 مستشفى حميات وصدرية بنصف مليار جنيه تقريبا، حيث إن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الرئيسي فى فرز حالات كورونا".


وأوضحت أن مبادرات الأمراض غير السارية لها تأثير على الاقتصاد المصرى، حيث تم القيام بدراسة مع البنك الدولى ووجد أنها ستقوم بزيادة الناتج المحلى بـ35%، كما أنها ستوفر على الدولة 3 مليارات جنيه.
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