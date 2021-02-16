دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

قد يكون التعامل مع أعراض فيروس كورونا معركة شاقة طويلة يمكن أن تمتد لأيام وأسابيع، في حين أنه لا يوجد حتى الآن علاج مثبت أو دواء علاجي لتخفيف الأعراض، فإن الشيء الوحيد الذي يفعله الأشخاص هو تناول أغذية صحية لتقوية المناعة ضد العدوى.
وفي ظل محاربة العدوى، ظهر فيتامين C والزنك كمقاتلين قويين لـ فيروس كورونا COVID-19.
في حين أن هذه العناصر الغذائية مفيدة بالتأكيد ومقاومة للعدوى، إلا أن دراسة حديثة أجرتها JAMA ألغت الشائعات التي يعتقد الكثير منا أن فيتامين C والزنك لا يوقف أو يمنع COVID.
وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا ونشرت في JAMA Network Open ، لم يتم العثور على جرعات قوية من فيتامين C (حمض الأسكوربيك) والزنك أي تأثير على تعافي COVID أو تقليل الأعراض.
أجرى فريق الباحثين تجربة مفتوحة على ما يقرب من 214 مريضًا في أوهايو وفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق جرعاتهم من المكملات الغذائية، والتي وُصفت بأنها حاسمة في مكافحتنا لـ COVID-19، ثم تم مقارنة المجموعة مع أولئك الذين لم يتلقوا أي مكملات إضافية.
ووفقا لموقع "timesofindia"، تم إعطاء المرضى موضع التركيز جرعات أعلى من هذه العناصر الغذائية الأساسية ، وكانت أكثر تركيزًا من تلك التي يستخدمها الأشخاص بشكل عام، ولوحظ أن مكملات فيتامين ج والزنك لم تؤد إلى تقليل الشفاء أو تقليل الأعراض في أي حال.
تمت مقارنة المرضى على أساس شدة 6 أعراض أساسية - الحمى والقشعريرة ، وضيق التنفس، والسعال، وسيلان الأنف، وفقدان التذوق والإرهاق.
ولاحظ التحليل أيضًا أن المكملات لم تنطلق في فوائد تعزيز المناعة على الفور ، كما أنها لم تحصل على أي فوائد صحية كبيرة للمرضى خلال فترة التعافي التي استمرت 10 أيام.
بينما أثبتت الدراسة أن أسطورة COVID-19 الكبيرة خاطئة ، فإن فيتامين C والزنك كلاهما من العناصر الغذائية القوية والحيوية للحفاظ على وظائف الجسم.
يحتوي فيتامين سي والزنك أيضًا على خصائص مقاومة للعدوى، وهو أحد أسباب وصف فيتامين سي بفعالية للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أو السعال أو الالتهابات المزمنة، وينطبق الشيء نفسه على فوائد الزنك، والتي يعاني الكثير من الناس من نقص فيها بشكل مدهش.
ومع ذلك، فإن التفكير في هذه العناصر الغذائية باعتبارها المعززات المثالية للمناعة قد لا يكون صحيحًا.
تذكر أن نظام المناعة الذي يعمل بشكل صحي يعتمد على التوازن الصحيح للطعام والتمارين وتقليل مستويات التوتر، لا يوجد فيتامين أو مكمل واحد يمكن أن يساعدك في تحقيق مناعة أفضل، وذلك أيضًا في إطار زمني أقصر. لذلك. الاعتماد فقط على فيتامين سي أو الزنك أو أي مكمل قد لا يفيدك كثيرًا.