دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

في حين أن هذه العناصر الغذائية مفيدة بالتأكيد ومقاومة للعدوى، إلا أن دراسة حديثة أجرتها JAMA ألغت الشائعات التي يعتقد الكثير منا أن فيتامين C والزنك لا يوقف أو يمنع COVID.

في حين أن هذه العناصر الغذائية مفيدة بالتأكيد ومقاومة للعدوى، إلا أن دراسة حديثة أجرتها JAMA ألغت الشائعات التي يعتقد الكثير منا أن فيتامين C والزنك لا يوقف أو يمنع COVID.

وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا ونشرت في JAMA Network Open ، لم يتم العثور على جرعات قوية من فيتامين C (حمض الأسكوربيك) والزنك أي تأثير على تعافي COVID أو تقليل الأعراض.





أجرى فريق الباحثين تجربة مفتوحة على ما يقرب من 214 مريضًا في أوهايو وفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق جرعاتهم من المكملات الغذائية، والتي وُصفت بأنها حاسمة في مكافحتنا لـ COVID-19، ثم تم مقارنة المجموعة مع أولئك الذين لم يتلقوا أي مكملات إضافية.



