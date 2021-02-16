والله أنا مظلوم.. إدوارد يتحدث عن دوره في مسلسل لؤلؤ ويكشف سرا عن المسلسل

تحدث الفنان إدوارد، عن دوره فى مسلسل "لؤلؤ" ومحاولة قتله للؤلؤ، قائلا: "والله أنا مظلوم، دخلت فى حالة مع الناس غير طبيعية.. ومجدى بيحب لؤلؤ".





وأضاف إدوارد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن هناك الكثير من الأشخاص التى لا تصدق أن مجدى يقوم بهذا الفعل، موضحا أنه كان من المتوقع أن يقوم المسلسل بعمل صدى للناس ولكن ليس بهذا الشكل.





وتابع: "دور مجدى فى المسلسل أكيد موجودة فى الواقع ولكنها قليلة، مى عمر فنانة جميلة جدا"، لافتا إلى أنها مجتهدة جدا وتعمل بكل إخلاص وهناك كيمياء بينه وبينها غريبة.





وأكد: "كنا بنقعد فى مرات بالـ 20 ساعة، والمشاهد اللي كانت بتتعمل فى أخر اليوم كانت بتبقى مجهدة"، متابعا أن شخصيته كانت غير كوميدية.



