أخبار التوك شو.. إدوارد: والله أنا مظلوم.. وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا للمواطنين

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:













تحدث الفنان إدوارد، عن دوره فى مسلسل "لؤلؤ" ومحاولة قتله للؤلؤ، قائلا: "والله أنا مظلوم، دخلت فى حالة مع الناس غير طبيعية.. ومجدى بيحب لؤلؤ".

















قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تزويد 203 سيارات إسعاف وتطوير 204 أخرى من السيارات النمطية، كما أنه تم تزويد سيارات الإسعاف بالمركز الرئيسي في القاهرة.













قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التي تواجهها الدولة بشكل قوي، ورد بقوة على سؤال "انت متكلمتش في الموضوع ده قبل كده ليه؟"، قائلا: "في موضوعات مكنش ينفع نتكلم فيها إلا في وقتها لأن في أولويات للتعامل مع أزماتنا، لإن انتو مكنتوش جاهزين تسمعوا، ودلوقتي وجب التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموحي"، مردفا بشكل مازح: "أنا لو جيت قولتلكوا أزود المرتب من 1 إلى 10 الاف، هتقولوا هات الـ 10 آلاف".

















وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المجمع الصحي الشامل بالإسماعيلية، قائلا: "طالما مشكلة تعدد السكان وحلها متحققش دا مش هيكون ليه نتيجة ويكون ليكم تعدد سكان مناسب ليكم، لو أنا 100 مليون النهاردة أنا بقولكم الرقم المناسب للعدد ده هو تريليون دولار".













داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة بسبب التغذية لطلاب المدارس، قائلا «أرجو وزير الزراعة ميزعلش مني، الفطيرة اللي هتقدم لأطفال المدارس احنا هدفنا أكبر بكتير من كده»

















كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، سر تأثر مصر بدرجة أقل عن غيرها من الدول بفيروس كورونا قائلا: "المصريين مكانوش ملتزمين أوي يعني لكن رغم ده ورغم إننا مقولناش البلد عملنا توازن".

















قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تكون للسيول بمنطقة سانت كاترين وجبال سيناء، حيث تصل درجة الحرارة إلى الصفر أو تحت الصفر بسالب اثنين، مشددة على ضرورة وقف الرحلات في منطقة سانت كاترين، وأنه بالفعل صدر قرار بإغلاق كل المناطق السياحية في منطقة وسط وقلب سيناء وسانت كاترين.

















قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه فى بداية كل فصل شتاء يكون هناك استعدادات قوية لمواجهة الأمطار المحتمل حدوثها على أنحاء الجمهورية، وبالتحديد تم الاستعداد من بداية شهر أكتوبر إلى نهاية فصل الشتاء، مشيرا إلى أن تلك الاستعدادات تكون فى رفعها بجميع المواقع وتنسيق مستمر بين الشركات التباعة للشكرة القابضة لمياه الصرف الصحي والجهات التنفيذية.













قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية بدأت بالفعل، منوهة إلى وجود الكثير من السحب، كما أنه يوجد برودة في الطقس، كاشفة أن الأرصاد الجوية أعلنت عن عدم الاستقرار في الجو بدءا من اليوم حتى يوم الخميس.

















وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية: "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة.



