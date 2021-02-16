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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:19 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية بدأت بالفعل، منوهة إلى وجود الكثير من السحب، كما أنه يوجد برودة في الطقس، كاشفة أن الأرصاد الجوية أعلنت عن عدم الاستقرار في الجو بدءا من اليوم حتى يوم الخميس.

وأضافت "مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية"، أن هناك إحساسًا بالبرودة خلال الليل ويتبعها انخفاض درجات الحرارة حيث تصل الصغرى 4 درجات في الصعيد، يصاحبها صقيع على المزروعات.

واستكملت: أن درجات الحرارة تصل سالب 2 في سانت كاترين وهناك احتمالية تشكل الثلوج على سلاسل جبال وسط سيناء ولذا تم غلق المنشآت السياحية من الثلاثاء وحتى الخميس.

وتابعت: لم يوجد أى تجمعات ثلجية داخل المناطق الداخلية بالقاهرة، ولكن تشهد انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة المعتاد عليها خلال فصل الشتاء، لافتة إلى أن يستمر سقوط الأمطار، وبالفعل بدأت بأمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وحتى أنها استمرت بأمطار غزيرة من صباح اليوم على الإسكندرية والسلوم، وأيضا سوف تمتد على مطروح والعريش ورفح.
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