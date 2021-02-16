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سيارات

ستيلانتس STELLANTIS تلغي قسم SRT للسيارات عالية الأداء لهذه الأسباب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:15 م
قسم SRT
قسم SRT
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اشرف عطية
تم مؤخرا إطلاق تحالف جديد يدعي ستيلانتس STELLANTIS ضم العديد من ماركات السيارات مثل جيب ودودج وكرايسلر ورام و ألفا روميو ومازيراتي وبيجو وسيتروين وأوبل و الكثير غيرها.


وتأمل وكالات كرايسلر حول العالم بأن الاندماج بين فيات كرايسلر وبيجو ستروين سينعش حظوظ العلامة وربما يضمن مستقبلها، بعد أعوام من تراجع المبيعات والموديلات المعروضة للعلامة.


وأشارت تقارير صحفية إلى أن تحالف ستيلانتس STELLANTIS الجديد الناتج عن اندماج فيات كرايسلر وبيجو ستروين قرر إلغاء قسم SRT لتقنيات الأداء العالي وهو مثل قسم AMG في مرسيدس و مثل لكزس في تويوتا و جنسيس في هيونداي .


أكدت المتحدثة الرسمية لتحالف ستيلانتس STELLANTIS استمرار تطوير الأجيال القادمة من سيارات دودج SRT الرياضية، وموديلات جيب ورام التي تعتمد على تقنيات SRT، مع نقل مهندسي SRT السابقين للعمل في فرق تطوير علامات ستيلانتس حول العالم.


وأضافت أن جميع العناصر الرئيسية لفريق SRT الهندسي الرياضي تم إدماجها في المنظومة الهندسية العالمية لشركتنا ما يعني عدم الحاجة لوجود قسم مخصص لتعديلات الأداء بعد الآن .


قسم SRT هو من قام بتطوير دودج فايبر الأيقونية بداية من الكونسيبت إلى الموديل الإنتاجي، ومن بداية 2002 تركزت عمليات SRT  في تطوير إصدارات رياضية لموديلات كرايسلر ودودج وجيب على غرار مرسيدس AMG وفي 2012 تحول SRT إلى قسم مستقل عالي الأداء داخل مجموعة كرايسلر، قبل دمجه اسميًا في علامة دودج في 2014، وإن استمر بتطوير إصدارات خاصة من بعض السيارات التي يتم اختيارها علي العديد من الاسس التي تفرضها فيات و دودج . 
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