ستيلانتس STELLANTIS تلغي قسم SRT للسيارات عالية الأداء لهذه الأسباب



تم مؤخرا إطلاق تحالف جديد يدعي ستيلانتس STELLANTIS ضم العديد من ماركات السيارات مثل جيب ودودج وكرايسلر ورام و ألفا روميو ومازيراتي وبيجو وسيتروين وأوبل و الكثير غيرها.



وتأمل وكالات كرايسلر حول العالم بأن الاندماج بين فيات كرايسلر وبيجو ستروين سينعش حظوظ العلامة وربما يضمن مستقبلها، بعد أعوام من تراجع المبيعات والموديلات المعروضة للعلامة.







وأشارت تقارير صحفية إلى أن تحالف ستيلانتس STELLANTIS الجديد الناتج عن اندماج فيات كرايسلر وبيجو ستروين قرر إلغاء قسم SRT لتقنيات الأداء العالي وهو مثل قسم AMG في مرسيدس و مثل لكزس في تويوتا و جنسيس في هيونداي .









أكدت المتحدثة الرسمية لتحالف ستيلانتس STELLANTIS استمرار تطوير الأجيال القادمة من سيارات دودج SRT الرياضية، وموديلات جيب ورام التي تعتمد على تقنيات SRT، مع نقل مهندسي SRT السابقين للعمل في فرق تطوير علامات ستيلانتس حول العالم.







وأضافت أن جميع العناصر الرئيسية لفريق SRT الهندسي الرياضي تم إدماجها في المنظومة الهندسية العالمية لشركتنا ما يعني عدم الحاجة لوجود قسم مخصص لتعديلات الأداء بعد الآن .







