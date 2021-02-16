إعادة فتح ميناء الأدبية بعد تحسن الأحوال الجوية

اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح ميناء الأدبية أمام حركة الملاحة بعد تحسن تدريجي للأحوال الجوية.





كانت مصادر مطلعة أعلنت عن غلق ميناء السخنه اعتبارا من الساعة 1250 اليوم 16/2/2021، وتوقف ميناء الادبية اليوم لسوء الاحوال الجوية من الساعة 13:05، لسوء الاحوال الجويه.





وقررت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناءي السويس والزيتيات أمام الحركة الملاحية اليوم الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية وخطورة ذلك على العائمات البحرية.وقالت مصادر ملاحية إن سرعة الرياح بلغت 30 عقدة واتجاهها شمالية غربية، بينما سجلت الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار وحالة البحر مضطربة، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.





وأعلنت الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.



