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أصل الحكاية

3 قارات وكوكب.. «الأهلي» حول العالم في 14 يوما

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:58 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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أحمد سالم
في يوم 4 فبراير انطلقت صافرة البداية في إستاد المدينة التعليمية في الدوحة ليركل الأهلي كرته الأولى في مشوار بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي الدحيل القطري بطل قطر الذي تفوق على أولسان هيونداي الكوري فيما بعد.


لقاء آسيوي 

لقاء الأهلي والدحيل كان مواجهة صريحة بين أفريقيا وآسيا عبر مدرستين مختلفتين تحاول كل منهما اثبات الذات والغلبة أمام الأخرى، وانتزاع مركز متقدم في كأس العالم للأندية وهو ما سعى إليه الأهلي مبكرا.


الأهلي انتزع فوزا مهما على بطل قطر المستضيف للبطولة بتسديدة متقنة من حسين الشحات ألقت بالدحيل القطري إلى غياهب المنافسة على مؤخرة البطولة، بينما ضرب الأهلي موعدا مع لقاء الكبير الأوروبي بايرن ميونخ.


تحدٍ أوروبي 

بعد 3 أيام من لقاء الدحيل كان الأهلي على موعد آخر مع تحد من نوع خاص أمام أقوى فريق في العالم، ضد نجوم بايرن ميونخ بطل أوروبا والقادم لحصد اللقب دون خيار آخر.


الأهلي لعب بشكل متماسك أمام الكبير الأوروبي وظهر بتنظيم دفاعي متقن، لكن خطوطه لم تستطع البقاء طويلا أمام هجوم البايرن فاستقبل الأهلي هدفين ليتراجع للمنافسة على المركزين الثالث والرابع.


ثأر من البرازيل

أمريكا الجنوبية كانت المحطة الأخيرة في رحلة الأهلي بكأس العالم للأندية من خلال مواجهة بالميراس البرازيلي الذي هزمه الأهلي بضربات الترجيح ليثأر من خسارتين سابقتين من الفرق البرازيلية.


تُوج الأهلي ببرونزية كأس العالم في انجاز تاريخي للمرة الثانية، قبل العودة للمنافسة في البطولات المحلية والأفريقية.


كوكب المريخ 

تنتظر الأهلي مواجهة هامة اليوم في مستهل دور المجموعات أمام المريخ السوداني، بدوري أبطال أفريقيا، ويحاول الأهلي انتزاع الفوز لتسهيل مهامه في العبور من دور المجموعات نحو اللقب الذي يحتفظ به.


وعلى سبيل الدعابة، أطلقت جماهير الأهلي صفة "كوكب" على نادي المريخ قبيل مواجهة الأهلي، في إشارة إلى رحلة الأهلي العالمية في ظرف 14 يوما فقط.
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