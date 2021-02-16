التأمين الصحي الشامل.. صحة الإسماعيلية: المواطن يدفع 300 جنيه فقط قيمة أكبر عملية جراحية

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي اليوم في مجال الصحة، "شهدت محافظة الإسماعيلية يوما تاريخيا بسبب حضور الرئيس السيسي لتدشين مرحلة التأمين الصحي الشامل في المحافظة ". الرئيس السيسيمحافظةالإسماعيلية





وأضاف علي حطب، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، " منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة تكافلية متكاملة تُقدم الخدمات الصحية للمواطن، وتوفر خدمة طبية؛ وفق أحدث النظم والوسائل العالمية المستخدمة في الخدمات الطبية".





وتابع علي حطب "منظومة التأمين الصحي تحقق نجاحات كبيرة والمواطن يستطيع إجراء عملية جراحية كبيرة، ويدفع 300 جنيه فقط قيمة الاشتراك في المنظومة، وغير القادرين تتحمل الدولة قيمة اشتراكهم في المنظومة".





وأكد علي حطب "تم تدريب الأطباء على النظم المستخدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل".





ولفت علي حطب إلى أنه "يتم إجراء عمليات القلب المفتوح و قسطرة القلب وعمليات الإشعاع الكيماوي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي بدأ تطبيق المنظومة بها".