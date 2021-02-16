محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بدمو.





أقيمت المباراة بين فريقى مركز شباب سيلا ممثل إدارة الفيوم الشبابية ومركز شباب جردو ممثل إدارة إطسا الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب سيلا بنتيجة هدف مقابل لا شيء تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة، وذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.





وعقب فعاليات المباراة، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد فريق مركز شباب سيلا المركز الأول، ومركز شباب جردو المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مركز شباب بيهمو ممثل إدارة سنورس الشبابية.





ومن جهته قدم محافظ الفيوم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي، كما قدم تهنئة خاصة للاعبي مركز شباب سيلا المتأهلين للمشاركة فى دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، مطالبًا إياهم ببذل الجهد والعطاء فى الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلًا مشرفًا بين باقي محافظات مصر.





ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يُعد أحد المشروعات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة فى مصر، موضحًا أن دوري مراكز الشباب لهذا العام في نسخته الثامنة للموسم الرياضي 2020/2021، شارك فيه 17 فريقًا، يمثلون الإدارات الشبابية الست، تم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، تم تقسيمهم على مجموعتين من خلال القرعة العلنية، كل مجموعة تضم 3 فرق بنظام دوري من دور واحد، ثم صعد أول كل مجموعة للمباراة النهائية.









رفعت محافظة الفيوم درجة الاستعدادات القصوى بجميع المديريات الخدمية لمواجهة الطقس السيئ الذى تتعرض له المحافظة اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، حيث شدد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما وجه المحافظ، بانعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات بكل القطاعات ومجالس المدن، لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة، مؤكدًا التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية. وصرح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ راجع مع رئيس قطاع الكهرباء خطة مواجهة موجة سوء الأحوال الجوية، موجهًا بإعداد بيان بأسماء وأرقام تليفونات قادة فرق الطوارئ المتواجدة ميدانيًا للتدخل السريع وقت الأزمات والمكونة من 16 فريقا للطوارئ، فضلًا عن تجهيز بيان بالأماكن التي عانت من تساقط أعمدة أثناء الموجة السابقة مثل طريق أبشواى السياحى، والطريق الدائرى، وطريق الساحل الجنوبى، حتى يتم صيانتها لتفادي تعرضها للسقوط مرة أخري، وكذلك حصر كل المولدات المتحركة وكيفية وآليات تحركها، وأماكن توزيعها، لاحتواء أي أزمة طارئة.















