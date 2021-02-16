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إزي الصحة.. نشأت الديهي: افتتاحات السيسي في قطاع الصحة اليوم أبلغ رد على المشككين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:30 م
نشات الديهي
نشات الديهي
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هاني حسين
علق الإعلامي نشأت الديهي، على افتتاحات الرئيس السيسي اليوم في محافظة الإسماعيلية بقطاع الصحة، قائلًا إن الدولة تقوم بتنفيذ محاور التنمية في كافة المجالات بداية من البنية التحتية وشبكات الطرق والمشروعات المرتبطة بالتعليم والصحة.

وأضاف نشأت الديهي، أثناء تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن "افتتاحات الرئيس السيسي اليوم أبلغ رد على المشككين فى تطوير التعليم والصحة".

وتابع نشأت الديهي "أعداء الدولة يقللون الحديث كثيرًا من دور الدولة في تطوير ملفي التعليم والصحة، وهذا أمر غير صحيح؛ لأن الدولة تقوم بتطوير كافة المحاور التنموية، وعلى رأسها التعليم والصحة".

وأكد نشأت الديهي، أن "افتتاحات اليوم تدخل المنظومة الطبية ضمن استراتيجية الدولة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات".

وقال "افتتاحات اليوم في قطاع الصحة تبعث أكثر من رسالة، أولها اهتمام الدولة بالصحة"، ووجه الإعلامي حديثه للمشككين ساخرًا "أقول للمشككين إزي الصحة دلوقتي!".

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