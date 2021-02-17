في كل شبر.. هند النعسانى تعلق على مفاجأة دولية لمصر في هذا المجال

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن مصر من الدول الزاخرة بالمقاصد السياحية بمختلف أنواعها، معقبة: "احنا عندنا طبيعة ساحرة في كل حاجة وكل شبر من ارض مصر"، لافتة الي ان احدى المنصات العالمية أعلنت ان مصر هي الدولة الافريقية الوحيدة ضمن افضل 10 وجهات يفضلها السائحون الروس.





وتابعت هند النعساني، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذه الإشادة وفقا لنتائج الفحص التي اجراها المركز حول استعداد الدول الافريقية لاستقبال السائحين الروس، وما هي وجهتهم المفضلة في القارة السمراء بشكل عام.





وأوضحت أن هذا الفحص اوضح ان مصر فقط هي الدولة والمقصد السياحي للروس من بين الدول الافريقية "بكل فخر"، وبذلك تدخل من بين الاتجاهات الـ 10 الأوائل طلبا على تذاكر الطيران بالنسبة للسياحة الروسية.





واشار الفحص الي ان قبل تفشي فيروس كورونا، كانت مصر والمغرب وتونس والجزائر تحظى بين شعبية كبيرة بين الروس في الدول الافريقية، متمنية ان تظل مصر متقدمة الوجهات السياحية، وان يرفع الله عنا وباء كورونا، لعودة السياحة افضل مما كانت عليه.



