مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

ولكن بتصميم أكثر رياضية وانسيابية مع شبك أمامي بارز ومصابيح أمامية LED وفتحات هواء رياضية ولمسات سوداء مصقولة، مع جنوط 20 بوصة.

إنفينيتي infiniti QX55 2022 تستند على انفينيتي infiniti QX50 ، ولكن بتصميم أكثر رياضية وانسيابية مع شبك أمامي بارز ومصابيح أمامية LED وفتحات هواء رياضية ولمسات سوداء مصقولة، مع جنوط 20 بوصة.

تتمتع انفينيتي infiniti QX55 2022 بمصابيح خلفية LED أنيقة ونظام عادم ثنائي وهي معززة بشاشتين تاتش 7 و8 بوصة مع لوحة عدادات تقليدية، وستكون انفينيتي infiniti QX55 2022 هي أول سيارة من انفينيتي تدعم تطبيق ابل كاربلاي اللاسلكي.



