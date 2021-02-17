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سيارات

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:27 ص
انفينيتي infiniti
انفينيتي infiniti QX55 2022
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اشرف عطية
أعلنت شركة عملاق صناعة السيارات اليابانية تسعير السيارة انفينيتي infiniti QX55 2022، والتي تأتي بمحرك 2000 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 271 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس CVT وتعمل بنظام الدفع الرباعي. 

إنفينيتي infiniti QX55 2022 تستند على انفينيتي infiniti QX50 ، ولكن بتصميم أكثر رياضية وانسيابية مع شبك أمامي بارز ومصابيح أمامية LED وفتحات هواء رياضية ولمسات سوداء مصقولة، مع جنوط 20 بوصة.

تتمتع انفينيتي infiniti QX55 2022 بمصابيح خلفية LED أنيقة ونظام عادم ثنائي وهي معززة بشاشتين تاتش 7 و8 بوصة مع لوحة عدادات تقليدية، وستكون انفينيتي infiniti QX55 2022 هي أول سيارة من انفينيتي تدعم تطبيق ابل كاربلاي اللاسلكي.

أبدع الياباني في تصميم انفينيتي infiniti QX55 2022 ، وزينها بزخرفات ألمنيوم داخلية وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية ونظام سمعي Bose بـ 16 مكبر صوت وزخرفات خشبية، مع عدد واسع من أنظمة السلامة مثل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية والتحذير من مغادرة المسار. 

أسعار انفينيتي infiniti QX55 2022 

أعلنت شركة انفينيتي الأسعار الأمريكية للسيارة انفينيتي infiniti QX55 2022 ، والتي تبدأ من 46,500 دولار للفئة الأساسية وتصل إلى 57,000 دولار لأعلى فئة.
مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور
مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور
مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور
مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور
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