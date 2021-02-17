رفضا كافة الأعمال التخريبية.. الرئيس العراقي يلتقي رئيس أركان الحشد الشعبي





أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم الأربعاء، على رفضهما كل الأعمال التخريبية وضرورة العمل على منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود.





ووفقا لوسائل إعلام عراقية، ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، التقى رئيس الجمهورية، برهم صالح في قصر السلام ببغداد".





وأضاف البيان أن "اللقاء تطرق الى التحركات الأخيرة للحشد الشعبي لضبط الأمن في كركوك وغرب نينوى وصولا إلى الحدود العراقية السورية، اضافة الى شرح طبيعة حركة تبديل القطعات ضمن قواطع مسؤولية الحشد الشعبي بهدف تعزيز جهود مكافحة الارهاب، وتنسيق الجهود الأمنية”.



