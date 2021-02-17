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تعليم

جامعة سوهاج ووزارة البيئة يبحثان آليات التعاون لتنفيذ وحدات البيوجاز المولدة للطاقة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:20 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الدكتور علي أبو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، والنائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الموازنة بالمجلس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والوزارة لتنفيذ مشروع وحدات البيوجاز بمزارع الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن مشروع وحدات البيوجاز أو استخراج الوقود الحيوي كطاقة نظيفة يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تنفذها وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

وأضاف أن المبادرة سيتم تفعيلها داخل القري الأكثر احتياجاََ بالمحافظة وبمزارع الجامعة، وذلك بناءًا علي الطلب المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن ترشيح احدي قري المحافظة لتنفيذ المشروع بها، موضحًا أن وزارة البيئة ستدعم إنشاء ٦٢ وحدة استخراج وقود حيوي "بيوجاز" علي مستوي المحافظة، من ضمنها وحدات بيوجاز تعليمية بالمزارع النباتية والحيوانية للجامعة كنموذج تدريبي لطلاب كليات الزراعة والطب البيطري، لإجراء الأبحاث العلمية في هذا المجال.


وأعرب الدكتور علي أبو سنة، عن سعادته بالتعاون المثمر مع الجامعة، موضحًا أن الغرض من اللقاء هو التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز علي مستوي محافظات الجمهورية، الأمر الذي يساهم في تدريب أكبر عدد من الشباب وخلق فرص عمل جديدة ومميزة.

بالإضافة إلى توفير مصدر حيوي نظيف للطاقة متجدد وآمن ومستمر للقري الفقيرة، وكذلك تحسين الظروف الصحية والبيئية داخل تلك القري من خلال التخلص الأمن من مخلفات روث الحيوانات والمخلفات الزراعية.

ومن الجدير بالذكر أن البيوجاز هو غاز آمن غير سام عديم اللون وله شغلة نظيفة زرقاء وينتج عن تخمر أي مواد عضوية، ويستخدم في أغراض الطهي والإنارة وتوليد الكهرباء، وأيضًا كسماد عالي الجودة يزيد من خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل.
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