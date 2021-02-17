"القومي للمرأة" يبحث إصدار دليل يعرض الأزمات وكيفية مواجهتها

عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب وبحضور عضوات و أعضاء اللجنة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وعبرت الدكتورة نسرين البغدادي، عن بالغ سعادتها بالجهد المبذول من قبل أعضاء اللجنة في ظل جائحة فيروس كورونا ، حيث أصدرت اللجنة عدة دلائل تدريبية منذ وقت ظهور الجائحة والتى تتحدث عن دور المرأة المصرية ومجهوداتها عبر التاريخ.







