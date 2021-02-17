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أخبار البلد

"القومي للمرأة" يبحث إصدار دليل يعرض الأزمات وكيفية مواجهتها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة  الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب وبحضور عضوات و أعضاء اللجنة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعبرت الدكتورة نسرين البغدادي، عن بالغ سعادتها بالجهد المبذول  من قبل أعضاء اللجنة في ظل جائحة فيروس كورونا ، حيث أصدرت اللجنة عدة دلائل تدريبية منذ وقت ظهور الجائحة والتى تتحدث عن دور المرأة المصرية ومجهوداتها عبر التاريخ. 


كما تم تقديم ومناقشة بعض المقترحات  من أعضاء اللجنة لتفعيل دليل الأزمات بشكل عام ليضم بعض قضايا المرأة المطروحة من قبل المجلس القومي للمرأة مثل الختان، والزواج المبكر لأطفال ،والعنف المنزلي والأسري وأهمية ربط هذا الدليل بجائحة فيروس كورونا، حيث أنها أزمة عالمية ممتدة  نتج عنها الكثير من الآثار السلبية منها  الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فيجب تسليط الضوء عليها والحث على إصدار دليل يعرض الأزمات وكيفية مواجهتها ليكون مَرجع للجميع.
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