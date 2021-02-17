5 خطوات للحفاظ على كابل الشاحن من التلف.. اتبعها فورا

يتطلب الحفاظ على شاحن التليفون الأصلي معاملة خاصة، حيث إن الاعتماد على الشواحن المزيفة يؤدى إلى تلف هاتفك الذكي بسرعة كبيرة، وهناك طريقة الحفاظ على كابل الشاحن مع كثرة استخدام شاحن الهاتف الذكي بشكل يومي، وهو ما يمكن أن يعرضه للتلف سريعا ويكون تغييره مكلفا، فما هي طريقة الحفاظ على كابل الشاحن.





هناك عدة أخطاء شائعة يقع فيها مستخدمو الهواتف الذكية ، عند استخدام الشاحن الأصلي للهاتف مما قد يتسبب في تلفه أو تقليل العمر الافتراضي للبطارية، فإذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على كابل الشاحن الأصلى، قم باتباع النصائح التالية:









النصيحة الأولى: اسحب الشاحن من الرأس:

عند فصل الهاتف أو إيصاله بكابل الطاقة، قم بإمساك منفذ الـ USB، وسحب الشاحن من الرأس من مقبس الكهرباء، بدلا من شد سلك الشاحن او اخراجه من منفذ الكهرباء بقوة، حيث قد يتسبب نزع الشاحن بقوة في إتلاف سلك الشاحن مع مرور الوقت.





النصيحة الثانية: إبعاد الشاحن عن السوائل:

للحفاظ على شاحن الهاتف الاصلي قم بتخزينه في مكان جاف وإبعاده عن السوائل خاصة المياه، وفي حال تعرض سلك الشاحن للسوائل قم بتنظيفه وتنشيفه جيدا وتركه يجف فترة قبل استخدامه مرة أخرى.





النصيحة الثالثة:الحفاظ على برودة الشاحن:

ابعد شاحن هاتفك عن الأماكن ذات درجة الحرارة المرتفعة، حيث أن تعرضه لدرجات الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ لفترة طويلة، أو المنخفضة بشكل كبير أيضا يمكنها أن تلحق ضرر بالشاحن.





النصيحة الرابعة: حفظ الشاحن في أماكن مغلقة:

بمجرد الإنتهاء من استخدام شاحن الهاتف، قم تخزينه في أحد الأدراج أو وضعه في صندوق، للحفاظ عليه من التلف أو إضعاف المكونات الداخلية في رأس الشاحن أو السلك.





النصيحة الخامسة: قم بلف السلك بطريقة صحيحة:

قم بلف سلك الشاحن بطريقة صحيحة لحماية الكابلات من التلف وتجعلها تدوم قدر الإمكان، ويمكنك ببساطة لف السلك أو الكابل بشكل دائري لتشكيل حلقات, ولكن مع تكرار لف اتجاه الحلقة في كل لفة إلى الخارج ثم لفة إلى الداخل.