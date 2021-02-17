بعد قرار مجلس النواب .. نائب يتبرع بالنصف المتبقي من المكافأة الشهرية للأسر الفقيرة

ثمن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب في الجلسة العامة بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق اسر الشهداء، مؤكدا ان نواب الشعب يشعرون بالمسئولية تجاه وطنهم وتجاه الشهداء وأسرهم وهذه اللفتة الإنسانية لن تكون الأخيرة.

وأعلن دياب في بيان له اليوم تبرعه بالجزء المتبقي من المكافأة الشهرية بعد خصم حصة صندوق أسر الشهداء إلى الأسر الفقيرة والأيتام والأكثر احتياجًا بدائرته بالإسماعيلية لتكون المكافأة الخاصة به مستحقة مناصفة بين صندوق أسر الشهداء والأسر الفقيرة بدائرته، مؤكدا ان هذا ليس فضل ولا منة من أحد لكنه حق علينا لوطننا وأهلنا وهم أجل وأقدر من ذلك بكثير ونكن لهم عظيم التقدير والاحترام.

وطالب نائب الإسماعيلية جميع المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسية التي قدمت الكثير والكثير لبناء دولة عصرية حديثه قادرة على مواجهة التحديات، وأن يؤدي كل مواطن واجبه في أي مكان يتواجد فيه للنهوض بالوطن.



