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غرامة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين بالقطارات.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:27 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الحكومة وافقت على تجريم عمل الباعة الجائلين داخل السكة الحديد.

 لافتًا إلى أن وجود الباعة الجائلين دون تراخيص مزاولة المهنة يشتت راحة الراكبين فى القطارات ويقلل من جودة الخدمة المقدمة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مزاولة البيع فى القطارات فى القانون القديم كانت عقوبته الحبس لا يزيد عن 65 شهرًا ولا تقل عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع أنه كان من قبل يتم دفع الغرامة فقط، ولكن القانون الجديد أصبح به تعديل فى عام 2018 بإضافتين مادتين أخرتين على القانون بحيث يتم تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين، موضحًا أن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف. 

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