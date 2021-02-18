مرور القاهرة يكشف حالة الطرق ويوجه نصائح لقائدى السيارات

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كل الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق "وسط البلد وكوبري أكتوبر، وصلاح سالم والأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني".

أوضح المصدر أن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلى طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أى كثافات.





ونصحت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات وتشغيل المساحات بصفة مستمرة حرصا على سلامة مستقلى السيارات.





وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كل المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية، لافتا إلى أنه لا توجد أى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن وأن هناك تنسيقا كاملا مع كل غرف العمليات وإعلان حالة الطوارئ حتى استقرار الطقس.





وفى إطار العمل بوحدات المرور بالقاهرة ، ناشد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة الزمنية قبل ٣١ مارس القادم حتى لا تقع غرامات مالية على المخالفين.





فدائما ما تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.





وفى هذا الإطار، تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة، وقد أمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢١ لتركيب الملصق، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام)، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً إجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، وحتى انتهاء المهلة، وتم توفير كل الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.