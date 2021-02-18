تفاصيل مصرع وإصابة شقيقين بمركز بدر في البحيرة

لقى طالب مصرعه وأصيبت شقيقته بحالة اختناق، أثر عادم مولد كهرباء بقرية الكفاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام وحفظ الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال "محمود حامد .ع" 17 سنة جثة هامدة و"أسماء حامد . ع "21 سنة مصابة، مقيمين بقرية الكفاح، أثر تعرضهما للاختناق بسبب عادم مولد كهرباء، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، وحفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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