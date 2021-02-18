برلمانية: إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم نجاح عظيم لمصر

قالت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،إن إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم بمصر فى حل القضايا الاقليمية والدولية، نجاح عظيم من نجاحات مصر، ودليل قاطع علي حنكة وذكاء القيادة السياسية، مؤكدة أن القضايا الشبابية كانت ولا زالت في عقل وقلب الدولة.





وأكدت "غادة" في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تضمين القرار الصادر عن الدورة الـ 59 للجنة الدعم لاسهامات منتدي شباب العالم دليل علي تحقيق القدرة و تحقيق الهدف وتثبيته ، على أن مصر قادرة علي الوصول والتحكم والعمل في شتى المجالات ، لافتة إلي الدور الكبير الذي تلعبه الدولة، وحرصها الشديد علي إشراك الشباب في كافة المجالات ، معقبة: «خطوة عملاقة تضاف إلي مكانة مصر العظيمة سياسيا واستراتيجيا».





ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن السبب في جعل منتدى شباب العالم يحظى بهذه الأهمية البالغة لدى الأمم المتحدة ، هو كونه طابعا دوليا ، مشيرة إلي أن جميع القضايا التي تطرح عليه لا تقتصر علي الدولة المصرية فحسب ، بل تطرح علي طاولته كافة القضايا الدولية التي تهم دول العالم أجمع .





جاء ذلك بعد أن نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي .





واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب .



