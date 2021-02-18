مجزرة بإثيوبيا.. جثث مئات التيجراي بقيت في الشوارع حتى أكلتها الضباع

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مجزرة وقعت في إقليم تيجراي الإثيوبي الذي شنت عليه الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا هجومًا كاسحًا بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء آبي أحمد، وفق ماذكرت صحف أمريكية.





قال التقرير الأمريكي، إنه تكشفت تفاصيل المجزرة بعد 3 أشهر من انتهاء الحرب على تيجراي.





ونقل التقرير، شهادات لشهود عيان، قالوا إن الحرب التي قادها رئيس الوزراء الإثيوبي، كانت كارثية وفتحت المجال للمليشيات للقيام بأعمالٍ وحشية.





وذكر الشهود، إن مجزرة وقعت في مدينة "أكسيوم"، راح ضحيتها أرواح كثيرة، وهناك قوات إريترية متورطة في الأمر.





وأفاد الشهود أن المجزرة لم يتم الكشف عنها في وقتها نظرًا للتعتيم الإعلامي الكامل الذي فرضته حكومة آبي أحمد.





وما تغير الآن، هو إن الوكالة الإعلامية الأمريكية استطاعت التواصل مع مصادر في إثيوبيا بعدما فتح الإتصالات جزئيًا، وأكد الشهود ما حدث، وماسبق تدواله من أشهر عن وقوع المجزرة.





وحول الأرقام التي تحدث عنها الشهود فقد كانت صادمة، للغاية، حيث قال إن نحو 800 شخص قتلوا خلال في أواخر نوفمبر داخل كنيسة وفي أماكن أخرى بالمدينة.





ورغم المجزرة وغيرها من الانتهاكات التي حدثت بسبب الحرب، فإن شهادات الشهود، قالت بأن الأوضاع ليست أفضل الآن فمازالت حالة عدم الأمن والخوف هي المسيطرة.





وحذروا من أن الوضع أسوأ بكثير في المناطق الريفية المحيطة بالمدينة، وإن إجمالي الضحايا قد يكون بالآلاف .





وأـكد الشهود التي كانت شهاداتهم واحدة في بيان ما حدث، إن الجثث كانت تملأ الشوارع وإن الناس تحصنوا في منازلهم وسط حالهم من الخوف والقهر والحزن.





وأفاد الشهود إن الجثث التي ظلت في الشوارع ولم يدفن بعضها، نزلت الضباع في الليل من التلال المحيطة لأكلها، وذلك بعد أن حظرت القوات الإريترية دفنها.





وأفاد أحد الشهود الذي واتته الفرضة ليلجأ إلى الولايات المتحدة إن الشرطة الفدرالية الإثيوبية لم تفعل شيئا لمنع المجزرة.





وحول هذه المجرزة وغيرها، كان رد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، النفي القاطع لحدوثها أو حتى مشاركة قوات إريترية في الحرب على تيجراي.



