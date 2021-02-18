أول مكان في العالم يمدد الإغلاق حتى الأول من أبريل

أعلنت الوزيرة الأولى في إيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، اليوم الخميس، أن قيود الإغلاق المطبقة حاليًا في إيرلندا الشمالية سيتم تمديدها حتى 1 أبريل.

كان من المقرر أن تنتهي القيود الحالية في 5 مارس.

وأضافت فوستر، أن السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية وافقت على أن الإجراءات الحالية للحد من انتشار الفيروس، وأنها يجب أن تبقى ، ولكن ستكون هناك مراجعة أخرى للقيود في 18 مارس.

قالت فوستر إنه على الرغم من أن أيرلندا الشمالية حققت نتائج "مهمة" ضد Covid - 19 في الأسابيع الأخيرة ، إلا إنه لا يزال هناك قلق كبير بشأن السلالات الجديدة. وحثت الناس"علينا المضي قدما بحذر وبحذر كبير".

ستكون الخطوة الأولى في تخفيف القيود هي العودة التدريجية إلى المدارس.

سيعود أطفال ما قبل المدرسة والصفوف الابتدائية حتى السنة الثالثة من 8 مارس. قال فوستر إن طلاب المدارس الثانوية في سنوات الامتحان - بما في ذلك طلاب GCSE و A-Level - سيعودون إلى التدريس وجهًا لوجه في 22 مارس.





تخضع إنجلترا واسكتلندا للإغلاق منذ أوائل يناير ، وويلز وأيرلندا الشمالية قيد الإغلاق منذ أواخر ديسمبر.

من المتوقع أن يضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خارطة طريق لخروج إنجلترا من الإغلاق الأسبوع المقبل.





وسبق أن قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ، الدكتور مايك رايان: "السيناريو المحتمل هو أن يصبح الفيروس كورونا فيروسًا مستوطنًا سيظل يمثل تهديدًا إلى حد ما ، ولكنه سيمثل تهديدًا منخفض المستوى للغاية في سياق برنامج تطعيم عالمي فعال".

وقال: "يبقى أن نرى مدى جودة تناول اللقاحات ، ومدى اقترابنا من مستوى التغطية الذي قد يتيح لنا الفرصة للتخلص من اللقاحات. إن وجود لقاح ، حتى في حالة الفعالية العالية ، لا يضمن القضاء على مرض معدٍ أو استئصاله، وحذر رايان من أن الوباء القادم قد يكون أكثر حدة.