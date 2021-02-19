الأنيقة بنتلي بينتايجا V8 تخوض اختبارات خاصة بالطرق الوعرة .. فيديو

استطاعت شركة بنتلي البريطانية، أن تحقق شهرة واسعة بالعديد من الاصدارات الفاخرة ، و يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1919، وتعتبر واحدة من الشركات التابعة لمجموعة فولكس فاجن، و من بين الاصدارات المقدمة تأتي النسخة الأنيقة BENTAYGA و تظهر في اختبار جديد، لتستعرض مهامها على الطرق الوعرة كواحدة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الـSUV الفاخرة.

زودت BENTAYGA بمحرك V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 542 حصان، و عزم دوران يبلغ 770 نيوتن/متر، وبسرعة قصوى تبلغ 290 كم/ساعة، مما يجعل السيارة تحقق قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4 ثوان فقط.

و تنتقل السرعة لعجلات BENTAYGA عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، بالاضافة إلى باقة من وسائل الأمان، و منظومة المكابح المتطورة، وانظمة التحكم والمساعدة على تحديات الطريق.

بينما تستمد النسخة SPEED BENTAYGA قوتها من سواعد محرك W12 مزود بشاحن توربيني مزدوج، بسعة 6000 سي سي، قادر على إنتاج قوة اجمالية قدرها 626 حصان، وعزم دوران يقدر بـ 900 نيوتن/متر.

حصلت السيارة على تصميم خارجي أنيق كعادة بنتلي، فظهرت بمنظومة عادم رباعية، وعواكس ضوئية عريضة، و مصابيح خلفية انسيابية، مع اسبويلر رياضي نحيف، و زجاج معتم، ودعمت بأقطاب ثنائية تعلو سقف السيارة.

كما جاءت بعجلات رياضية وجنوط معدنية تجمع بين اللون الفضي و الأسود، و مرايات كهربائية جانبية مدعومة بشرائط ضوئية، و عدد 4 مصابيح أمامية بإضاءة بيضاء مميزة، وشبكة فضية متعددة المقاطع يتوسطها شعار بنتلي الشهير، و اجتازت السيارة العديد من الاختبارات مثل صعود وهبوط المرتفعات الواقعة على العشب الأخضر، و اختبار لأنظمة التعليق بالتعامل مع هذه التضاريس.