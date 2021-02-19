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حوادث

إصابة ثلاثة أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:12 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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أنغام الجنايني
أصيب ثلاثة أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية على الطريق الزراعي الشرقي ببندر ساقلتة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز ووجود مُصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (الشمبري. ح. م - ٥٧ عامًا - سائق)، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى إصطدامه بدارجة بخارية قيادة المدعو(كرم. أ. أ - ٣٠ عامًا - عامل - يقيم بناحية بني واصل دائرة المركز).

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية و(محمد. ج. س - ٢٩ سنه - عامل) و(علاء. ق. ع - ٢٥ سنه - عامل)، ويقيمان بناحية العوامية دائرة المركز، من مستقلي الدراجة البخارية، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكان قد أُصيب 9 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربية ملاكي، بحري كوبري الجلايلة بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعةعندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على الطريق بحري كوبري الجلايلة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من:(احمد حارس - ويقيم قرية الكشح - وجومانا عصام - وتُقيم بذات القرية - وأيه رفعت - وتقيم أولاد يحيى قبلي - ومعتصم رفعت - ويقيم بذات الناحية - وأسماء سمير، وتقيم مركز دشنا بمحافظة قنا - وعمر ناجح - ويقيم بذات المحافظة - وتفاحة ابوبكر - وتُقيم بذات الناحية - وياسر فوزي - ويقيم بذات الناحية - مُصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد).

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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