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حوادث

بسبب تقلبات الطقس.. إصابة 11 شخصا في 4 حوادث بالمنيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:27 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
أصيب 11 شخصا في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا بسبب التقلبات المناخية وسرعة الرياح .


تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 11 شخصا في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب كمين العدوة، وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الشرقي الجديد بمدخل بوابة البستان، بمركز المنيا، وإصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق دمشير الفرعي، وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق الشيخ فضل، بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالوقائع .
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