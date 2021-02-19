إحباط تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدى بميناء القاهرة الجوى

نجحت الاجهزة الامنية فى إحباط محاولة تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدى بميناء القاهرة الجوى.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء وإدارة البحث الجنائى تهريب مواد مخدرة داخل أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة).





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لفحص محتوى الطرد أسفرت أعمالها عن ضبط (425 طابع مخدر) مخبأين داخل كتاب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد .



