ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدى بميناء القاهرة الجوى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:46 م
مخدرات
مخدرات
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى إحباط محاولة تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدى بميناء القاهرة الجوى.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء وإدارة البحث الجنائى تهريب مواد مخدرة داخل أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لفحص محتوى الطرد أسفرت أعمالها عن ضبط (425 طابع مخدر) مخبأين داخل كتاب.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تحبط مخططات أباطرة الكيف في 2020.. إفشال محاولات تهريب عبر موانئ الجمهورية.. وضبط معامل ومكابس لتصنيع المخدرات

إحباط تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية إلى داخل البلاد .. صور

ضبط المادة الفعالة لمخدر الاستروكس داخل طرد بريدى بمطار القاهرة

إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل إلى داخل البلاد

ترشيحاتنا

الدفاع المدني السعودي يحذر من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة

زيادة مليون دولار .. اتحاد الكرة يتلقى عرضًا مغريا من شركة var عالمية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات