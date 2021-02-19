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ديني

بالأسماء.. افتتاح 10 مساجد بمديرية أوقاف سوهاج

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:56 م
افتتاح (10) مساجد
افتتاح (10) مساجد بمديرية أوقاف سوهاج
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محمود ضاحي
 افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة عشرة مساجد جديدة ضمن خطة الإحلال والتجديد مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (912) مسجدًا.
 هي :
1. مسجد : الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة.
2. مسجد : آل هاشم بني عمار – إدارة طهطا.
3. مسجد : رضوان بك – أم دوما – إدارة طما.
4. مسجد : الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا.
5. مسجد : النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة.
6. مسجد : أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا.
7. مسجد : آل خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة.
8. مسجد : الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام.
9. مسجد : الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته.
10. مسجد : الهدى بندر الكرمانية.


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