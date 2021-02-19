الأرصاد: فرص كبيرة لسقوط الأمطار الإثنين القادم.. فيديو

أكد الد كتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والأحوال الجوية بهيئة الأرصاد استقرار الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "دي ام سي" أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية خلال تلك الفترة خاصة في فترات الليل.





وتابع مدير إدارة التنبؤات والأحوال الجوية بهيئة الأرصاد أن هناك فرصا لسقوط الأمطار يوم الأثنين القادم على أغلب أنحاء الجمهورية.