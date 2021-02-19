ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفتى الجمهورية: الرشوة من الكبائر ومحرمة شرعا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:37 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام
Advertisements
أسامة علي
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، حكم تلقى وقبول الرشوة.

وقال مفتي الديار المصرية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن الحديث الشريف ينص على: "لعن الله الراشى والمرتشى"، وهى محرمة شرعا، معقبا:" ذلك يعني أن الرشوة من الكبائر ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر".

وأكد مفتى الجمهورية أن الرشوة تمثل خطرا على المجتمعات.

وسبق أن صرح الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، بأن الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية، واجب شرعى الآن.

وأضاف مفتي الديار المصرية،  قائلا: "الوقوف مع الجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة من الواجبات الشرعية الوطنية".

وتابع مفتى الديار، أن مؤسسات الدولة مؤسسات عملاقة، لا تبنى على وجود شخص محدد؛ بل تبنى على المنهجية.

وأضاف شوقي علام: أن منظومة الإفتاء تعمل وفق منهج ومنظومة عمل كاملة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المفتي: الإجهاض محرم إلا لو أصبح الجنين خطرا على الأم أو يعاني من التشوه

مفتي الديار: التعقيم لمنع الإنجاب جائز في هذه الحالة.. فيديو

المفتي: يوجد فساد كبير وصغير.. وأُثمّن دور الدولة في بناء الإنسان.. فيديو

مفتى الجمهورية: الرسول نهى عن الهدايا المرتبطة بالمنصب الوظيفي.. فيديو

المفتي يشيد بالرقابة والرقمنة.. ويؤكد: الموظف المرتشي سيسأل عن ماله

المفتى معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء

ترشيحاتنا

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

زلة لسان أنهت برنامجه.. تامر أمين الإعلامي الجريء بين الاعتذار والتحقيق

متعة الإيجيبشين ليج.. فريق بالقسم الرابع يحقق إنجازا فريدا لأول مرة في الدوري المصري

الزمالك يهزم الطيران ويلحق بالأهلي في قمة ترتيب دوري محترفي اليد

بملابس رياضية .. زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها

منبت العزة والشرف.. أحمد حسن يقصف جبهة تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السحلب فى المنزل

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد