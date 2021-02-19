مفتى الجمهورية: الرشوة من الكبائر ومحرمة شرعا

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، حكم تلقى وقبول الرشوة.
وقال مفتي الديار المصرية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن الحديث الشريف ينص على: "لعن الله الراشى والمرتشى"، وهى محرمة شرعا، معقبا:" ذلك يعني أن الرشوة من الكبائر ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر".
وأكد مفتى الجمهورية أن الرشوة تمثل خطرا على المجتمعات.
وسبق أن صرح الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، بأن الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية، واجب شرعى الآن.
وأضاف مفتي الديار المصرية، قائلا: "الوقوف مع الجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة من الواجبات الشرعية الوطنية".
وتابع مفتى الديار، أن مؤسسات الدولة مؤسسات عملاقة، لا تبنى على وجود شخص محدد؛ بل تبنى على المنهجية.
وأضاف شوقي علام: أن منظومة الإفتاء تعمل وفق منهج ومنظومة عمل كاملة.