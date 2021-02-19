مفتى الجمهورية: الرشوة من الكبائر ومحرمة شرعا

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، حكم تلقى وقبول الرشوة.

وقال مفتي الديار المصرية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن الحديث الشريف ينص على: "لعن الله الراشى والمرتشى"، وهى محرمة شرعا، معقبا:" ذلك يعني أن الرشوة من الكبائر

ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر".