لم يسبق له مثيل.. شاهد اكتشاف أول بطريق أصفر اللون | صور





ومن المعروف أن البطاريق تمتاز بلونيها الأبيض والأسود لذا فالعلماء يعتقدون بأنه أول بطريق أصفر يتم اكتشافه على الإطلاق.





كان المصور «إيف آدامز» 43 عامًا، يقود رحلة استكشافية لمدة شهرين عبر أنتارتيكا وجنوب المحيط الأطلسي عندما توقفت الجولة في الجزر النائية في جنوب جورجيا في ديسمبر.





انتزع كاميرته بعد أن اكتشف الطائر غير العادي يلمع بين نظرائه البالغ عددهم 120.000 داخل مستعمرة في سالزبوري بلين.





وقد تبين أن سبب لون البطريق الأصفر هو فقدان جزئي للتصبغ في الحيوان، ووصف إيف من مدينة جنت البلجيكية، التجربة بأنها "فريدة من نوعها بشكل لا يصدق".





حيث كشف كيف جن الطاقم من الذهول بمجرد أن شاهدوا الطائر، فلم ير أحد أو يسمع عن بطريق أصفر اللون من قبل.





كان هناك 120 ألف طائر على هذا الشاطئ وكان هذا هو الطائر الأصفر الوحيد هناك، لقد بدوا جميعًا طبيعيين باستثناء هذا.





يعتقد إيف أن الطائر مريض موضحًا: "خلاياه توقفت عن إنتاج الميلانين، لذا يصبح ريشه الأسود هذا باللون الأصفر والكريمي".





لأول مرة يشاهد العالم بطريقًا باللون الأصفر، حيث انتهز مصور برية "فرصة لا تتكرر إلا مرة في العمر" والتقط صورة "لم يسبق لها مثيل" للبطريق الأصفر في المحيط الأطلسي.