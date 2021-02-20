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اقتصاد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يضخون 27.8 مليار دولار في أسواق الأسهم

السبت 20/فبراير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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وكالات

واصل المستثمرون، ضخ الأموال في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية.


وبحسب التقرير الأسبوعي لـ بنك أوف أمريكا، جذبت صناديق الأسهم تدفقات نقدية بقيمة 27.8 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.


واستمرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في تلقى تدفقات قوية وصلت إلى 19 مليار دولار.


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وقال بنك الاستثمار الأمريكي، إن القيمة السوقية العالمية ارتفعت إلى 50 تريليون دولار منذ مارس الماضي.


في حين شهدت صناديق السندات تدفقات داخلة بقيمة 12.6 مليار دولار في الأسبوع الماضي.


ونزح المستثمرون تدفقات بقيمة 300 مليون دولار من ديون الأسواق الناشئة وهو أكبر تخارج منذ يوليو 2020، بينما سجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة دخول تدفقات بقيمة 5.3 مليار دولار.


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