ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العزل يعصف بمبيعات التجزئة البريطانية وارتفاع الاقتراض يتباطئ

السبت 20/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية هوت في يناير كانون الثاني إذ أغلقت المتاجر أبوابها مجددا ضمن إجراءات العزل العام، لكن الاقتراض العام الذي جاء أقل من المتوقع قدم بعض الارتياح على الأقل لوزير المالية ريشيى سوناك في الوقت الذي يستعد فيه لجولة قادمة من الإنفاق الطارئ.

ويشير مسح منفصل إلى أن الاقتصاد انكمش بالكاد في فبراير شباط إذ تأقلمت الشركات مع القيود الجديدة وأبدت تفاؤلا كبيرا بشأن احتمالات الانتعاش بفضل تطعميات مضادة لكوفيد-19.

وتكشف بيانات يناير  أن أحجام مبيعات التجزئة هوت 8.2 بالمئة في ديسمبر ، في انخفاض أكبر بكثير من توقع لنزول 2.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد وهو ثاني أكبر هبوط مسجل.


اقرأ أيضا:


ويرجع الانخفاض الأصغر في مبيعات التجزئة مقارنة مع تراجع 18 بالمئة في أبريل الماضي إلى نمو التسوق عبر الإنترنت.


وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتراض القطاع العام 8.8 مليار جنيه إسترليني (12.3 مليار دولار) كان أول عجز في يناير في عشر سنوات، لكن العجز يقل بكثير عن توقع عند 24.5 مليار إسترليني في استطلاع رويترز.


ووصل ذلك بالاقتراض منذ بداية السنة المالية في أبريل إلى 270.6 مليار إسترليني، مما يشير إلى ارتفاع الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أمر بها سوناك.

وزاد الدين العام إلى 2.115 تريليون إسترليني أو ما يعادل 97.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل الستينيات.

Advertisements
Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور