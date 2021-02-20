الصحف الإماراتية.. الكويت تضع شروطا لدخول أراضيها.. جولة لرئيس الوزراء الليبي الجديد.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية

الصحف الإماراتية:

الكويت تضع شروط لدخول المسافرين إلى أراضيها

جولة لرئيس الحكومة الليبية شرق البلاد

تحطم طائرة عسكرية أمريكية











سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.









البداية من صحيفة "البيان"، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، انطلقت صباح اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 الذي يقام للمرة الأولى بنسخته "الهجينة" ليجمع أكثر من 24 خبيرا و متخصصا في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة واسعة من 80 دولة على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وافتراضيًا.









ومن الكويت، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية مالم يكن لديه حجز فندقي.









وإلى ليبيا، عاد ملف الانتخابات في ليبيا إلى المربع الأول بعد انتهاء أمس مهلة الستين يومًا المحددة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور. بما يعيد المبادرة إلى ملتقى الحوار السياسي لتحديد موعد الانتخابات، أو تأكيد موعدها المقرر من قبل البعثة الأممية وهو الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.









فيما استهل رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة جولته في شرقي ليبيا، من مدينة طبرق.









ومن تونس، تواجه تونس أزمة سياسية مستفحلة إلى جانب أزمتيها الاقتصادية والاجتماعية، ودخلت العلاقة بين قصري الرئاسة والحكومة مرحلة القطيعة التامة، بعد رفض الرئيس قيس سعيد دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدستورية أمامه.









وفي العراق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، التزام بلاده بالتصدي لتنظيم «داعش» في العراق. وقال أوستن في أول مؤتمر صحفي يعقده بمقر وزارة الدفاع «البنتاجون»: «نجدد التزامنا بالتصدي لوجود تنظيم داعش الإرهابي في العراق.











ودوليا، طعن لاجئ سوداني مدير مركز لطالبي اللجوء في مدينة باو بجنوب فرنسا فأرداه قتيلا بعد رفض طلبه للجوء السياسي.









فيما أعلنت وكالة الطوارئ في ولاية ألاباما بجنوب شرق الولايات المتحدة، عن تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين.











وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.











ومن لبنان، عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وكانت محكمة لبنانية قررت استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال. وأثار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسئولين.











وفي اليمن، أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته شنت، أمس الجمعة، بمعية المقاومة الشعبية، هجومين منفصلين على مواقع الميليشيات الحوثية، في جبهتي مريس وباب غلق شمالي محافظة الضالع.











ومن صحيفة "الاتحاد"، استغل الرئيس الامريكي جو بايدن زيارته إلى مصنع لقاحات مضادة لكوفيد-19 تابع لشركة فايزر من أجل تمرير رسالة يطمئن فيها الشعب الأمريكي بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.