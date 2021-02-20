ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس الجهاز الطبي بالأهلي يطمئن على ثنائي المريخ السوداني

السبت 20/فبراير/2021 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا أمس، الجمعة، بالدكتور محمد كمال، طبيب فريق المريخ السوداني؛ للاطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السوداني الشقيق. 

وقال أبو عبلة إنه يتابع حالة اثنين من لاعبي فريق المريخ السوداني منذ انتهاء مباراة الفريقين مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال إفريقيا. 

وأوضح أبو عبلة أنه فوجئ بطبيب الفريق السوداني محمد كمال يطلب منه التدخل في فحص اثنين من لاعبي فريق المريخ عقب نهاية المباراة. 

وأضاف: «بعد التواصل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قمنا بنقل ثنائي الفريق لأحد المستشفيات، وقاما بإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة؛ حتى رافقا بعثة الفريق السوداني الشقيق». 

وأكد أبو عبلة أنه حرص على التواصل مع الطبيب السوداني؛ للاطمئنان على حالة ثنائي الفريق، والتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي.. فريق يتحدى أبطال القلعة الحمراء.. وسعد سمير يتعرض لعملية احتيال

مدرب سيمبا التنزاني يتحدث عن مباراة المريخ والأهلي

أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

جونيور أجايي يحصد جائزة أفضل لاعب بأول جولة من دوري أبطال أفريقيا

22 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

بطائرات هليكوبتر.. اعتداء سافر من الجيش الإثيوبي ضد السودان

قطع المياه عن 16 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

أكثر لاعب أناني.. لاعب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور