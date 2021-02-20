رئيس الجهاز الطبي بالأهلي يطمئن على ثنائي المريخ السوداني

أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا أمس، الجمعة، بالدكتور محمد كمال، طبيب فريق المريخ السوداني؛ للاطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السوداني الشقيق.





وقال أبو عبلة إنه يتابع حالة اثنين من لاعبي فريق المريخ السوداني منذ انتهاء مباراة الفريقين مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال إفريقيا.





وأوضح أبو عبلة أنه فوجئ بطبيب الفريق السوداني محمد كمال يطلب منه التدخل في فحص اثنين من لاعبي فريق المريخ عقب نهاية المباراة.





وأضاف: «بعد التواصل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قمنا بنقل ثنائي الفريق لأحد المستشفيات، وقاما بإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة؛ حتى رافقا بعثة الفريق السوداني الشقيق».





وأكد أبو عبلة أنه حرص على التواصل مع الطبيب السوداني؛ للاطمئنان على حالة ثنائي الفريق، والتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.