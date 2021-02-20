الرئيس السيسي: التحول الرقمي يمثل تحديا كبيرا للقارة الأفريقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة استفادة جميع المحاكم الأفريقية من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية؛ بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.
وأضاف الرئيس السيسي، أن التحول الرقمى يمثل تحديًا كبيرًا للقارة الأفريقية، ومن شأنه التأثير سلبا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي، معربًا عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة، مختتمًا حديثه قائلا "تحيا مصر وتحيا أفريقيا".
بدأ منذ قليل الاجتماع التحضيري الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين.
يذكر أن الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقي.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، بيانًا أكد فيه المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017.
وقال إن بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.
وأشار الأمين العام، إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا.