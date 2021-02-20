الرئيس السيسي: التحول الرقمي يمثل تحديا كبيرا للقارة الأفريقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة استفادة جميع المحاكم الأفريقية من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية؛ بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.





وأضاف الرئيس السيسي، أن التحول الرقمى يمثل تحديًا كبيرًا للقارة الأفريقية، ومن شأنه التأثير سلبا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي، معربًا عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة، مختتمًا حديثه قائلا "تحيا مصر وتحيا أفريقيا".



