توقيع برتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشركة ويليس تاورز واتسون

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مؤتمر صحفي بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.





وقال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استطاعت ان تقدم سياسية جديدة بتقديم 6 نواب محافظين و 16 عضو مجلس شيوخ و 32 عضو مجلس النواب ، مضيفا أن التنسيقية استطاعت أن تثبت وجودها فى الشارع .





وأضاف أحمد فتحى خلال كلمته بالمؤتمر، أن لجنة التدريب نظمت خلال الفترة الماضية دورات تدريبية للنواب بعنوان :"نواب تفيد مكاتب نواب" و"نواب بتفيد مكاتب النواب "لافادة مساعدوا النواب للتعامل مع الوزارات المختلفة.





واشار أحمد فتحى الى أن التنسيقية توقع برتوكول تعاون مع شركة ويليس تاورز واتسن وهي شركة إستشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم، هدفها بناء القدرات فى مختلف المجالات ولتقييم وتطوير القيادات الشبابية، متابعا :"نفذنا شعار سياسة بمفهوم جديد على أرض الواقع ، التنسيقية مصنع للقيادات الشبابية فى مصر ".





من جانبه قال حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون في مصر، إن الشركة تعمل في استشارات الموارد البشرية على مستوى العالم، مضيفا:" وإننا شاكرين لاختيارنا للشراكة في تدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





وتابع خلال برتوكول التعاون بين تنسيقيية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا سعداء أن نرى أدوات الاختيار الحديثة لتدريب البشر، ونأمل أن نساعد في الكثير من المجالات".





وشارك بالمؤتمر الذي بدأ بالوقوف تحية للسلام الجمهوري فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى و سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ .



